Елизавета Туктамышева назвала самый сложный старт в карьере

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о самом трудном старте в своей карьере.

«Ой, трудно сказать, потому что ощущения забываются и кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас самый трудный старт — это чемпионат России этого года», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

На чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место (четвёртое среди взрослых фигуристок) и вошла в сборную России в качестве первой запасной.

Также 25-летняя Туктамышева рассказала, как справляется с волнением.

«С волнением помогает справиться соревновательный опыт и понимание, что ты всё это делаешь в первую очередь для себя, а не для других. Поэтому важно насладиться событием, а не бояться его», — написала Туктамышева.