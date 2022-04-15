Елизавета Туктамышева назвала самый сложный старт в карьере

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о самом трудном старте в своей карьере.
«Ой, трудно сказать, потому что ощущения забываются и кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас самый трудный старт — это чемпионат России этого года», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.
На чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место (четвёртое среди взрослых фигуристок) и вошла в сборную России в качестве первой запасной.
Также 25-летняя Туктамышева рассказала, как справляется с волнением.
«С волнением помогает справиться соревновательный опыт и понимание, что ты всё это делаешь в первую очередь для себя, а не для других. Поэтому важно насладиться событием, а не бояться его», — написала Туктамышева.
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