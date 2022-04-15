Елизавета Туктамышева рассказала, как в детстве мама мотивировала её посещать тренировки
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как мама в детстве мотивировала её посещать тренировки.
«Когда как, разные моменты были. Невозможно всегда с энтузиазмом приходить на тренировки. Если иногда не хочется, это нормально. Главное, чтобы это не стало проблемой. Но родители меня никогда не заставляли. Мама всегда говорила: «Если не хочешь идти на тренировку, давай заниматься учёбой». И я сразу бежала на тренировку, там было весело», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.
Туктамышева начала заниматься фигурным катанием в Глазове и только в 2011 году вместе с семьёй переехала в Санкт-Петербург.
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