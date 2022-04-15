Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Диана Дэвис показала свежее фото с Глебом Смолкиным

Диана Дэвис показала свежее фото с Глебом Смолкиным
Комментарии

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала новую запись в своих соцсетях. Спортсменка показала свежее фото с партнёром.

Фото: из личного архива дианы дэвис

Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В личном турнире Олимпийских игр в Пекине Диана и Глеб заняли 14-е место. Фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира, который прошёл в марте в Монпелье (Франция). Из-за санкций россиян отстранили от международных соревнований. Пока санкции носят бессрочный характер из-за военной спецоперации России. Аналогичные меры были приняты в отношении белорусских спортсменов.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022