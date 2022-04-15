Диана Дэвис показала свежее фото с Глебом Смолкиным

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала новую запись в своих соцсетях. Спортсменка показала свежее фото с партнёром.

Фото: из личного архива дианы дэвис

Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В личном турнире Олимпийских игр в Пекине Диана и Глеб заняли 14-е место. Фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира, который прошёл в марте в Монпелье (Франция). Из-за санкций россиян отстранили от международных соревнований. Пока санкции носят бессрочный характер из-за военной спецоперации России. Аналогичные меры были приняты в отношении белорусских спортсменов.

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