Российский фигурист признался, что у него пульс 28 ударов в минуту

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев рассказал, что его пульс в состоянии покоя — 28 ударов в минуту.
«Я долгое время занимался лыжами. И у меня очень редкий пульс. В Питере после медобследования врачи сказали, что нужно ехать в Москву. Там поставили тест: нужно за 10-15 минут довести пульс до 180 ударов в минуту. А я за 20 минут максимум до 170 его довёл. Но московские доктора из больницы ФМБА после обследования сказали: ты не то что не болен, а мегаздоров, твоё сердце в норме. Одно отклонение есть, но оно вообще никак на занятия спортом не влияет. А пульс у всех лыжников редкий, у северных людей тем более.
Мой пульс — 28. Ну или 30, 35. Меня это никогда не беспокоило, но некоторые врачи к этому прицепились, начали говорить всякие вещи. И, конечно, я стал себя загонять. Этот самый ком стал больше. Если можно так выразиться, то ситуация с сердцем — это только капля в море. Были и другие травмы. И даже сейчас есть моменты, с которыми я продолжаю бороться. Но не хотел бы их обсуждать», — цитирует Алиева «РИА Новости Спорт».
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