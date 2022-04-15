Каташинские — о Трусовой: изучение стрип-пластики сделает её на голову выше конкуренток

Двукратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские поделились мнением о танцах в стиле стрип-пластика в исполнении серебярного призёра Олимпиады-2022 в Пекине Александры Трусовой.
«Каждый человек должен пробовать что-то новое, так как это очень хороший опыт, который может сыграть значительную роль в будущем. Для спортсмена тело – это главный инструмент, который необходимо разносторонне развивать», — сказал Артемий Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Саша Трусова — очень смелая девушка, которая обязательно добьётся всех своих поставленных целей. И если ей нравится заниматься танцами frame up strip, то мы можем посоветовать ей никого не слушать и двигаться дальше.
Помогут ли занятия стрип-пластикой стать Саше более женственной на льду? Изучение любого танцевального направления поможет ей как на льду, так и в обычной жизни. Изучение стрип-пластики даже на базовом уровне сделает её на голову выше своих конкуренток. Frame up strip поможет акцентировать внимание на достоинствах, скрыв все недостатки», — добавила Марина Каташинская.
«Глядя на ее выступления, хочется сказать, что Трусова уже обладает той необходимой женственностью, нежностью и одновременно дерзостью, а танцевальное искусство только укрепит её имя», — сказал Артемий.
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