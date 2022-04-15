«Олимпиада-2014, 2018 и 2022». Татьяна Волосожар показала фото с Загитовой и Щербаковой
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступавшая в парном катании с Максимом Траньковым, опубликовала свежую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Волосожар стоит между олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой и чемпионкой ОИ-2022 в том же виде Анной Щербаковой.
«Олимпиада-2014, 2018 и 2022. Сегодня и завтра ждём вас в «Лужниках» на ледовом шоу в честь юбилея Татьяны Анатольевны Тарасовой. Вчера приехала на репетицию — и после долгого перерыва поняла, как сильно соскучилась по льду!» — подписала она фотографию.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Татьяны Волосожар.
Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано:
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