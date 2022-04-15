Никита Кацалапов: России нужно проводить чемпионские серии с участием иностранцев

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко призвал проводить в России соревнования с привлечением иностранных спортсменов. По мнению Кацалапова, в России для этого есть все условия.



«Россия обладает огромным опытом проведения соревнований любого масштаба. Соревнования проводятся на самом высоком уровне организации, с абсолютной безопасностью и праздничной атмосферой, что отмечают не только наши спортсмены, но и всех стран мира. Нам нужно только наращивать обороты, проводить свои чемпионские серии соревнований и дать возможность иностранным спортсменам в них участвовать», — сказал Кацалапов.

Напомним, российских фигуристов отстранили от международных соревнований.