Никита Кацалапов: России нужно проводить чемпионские серии с участием иностранцев
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Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко призвал проводить в России соревнования с привлечением иностранных спортсменов. По мнению Кацалапова, в России для этого есть все условия.
«Россия обладает огромным опытом проведения соревнований любого масштаба. Соревнования проводятся на самом высоком уровне организации, с абсолютной безопасностью и праздничной атмосферой, что отмечают не только наши спортсмены, но и всех стран мира. Нам нужно только наращивать обороты, проводить свои чемпионские серии соревнований и дать возможность иностранным спортсменам в них участвовать», — сказал Кацалапов.
Напомним, российских фигуристов отстранили от международных соревнований.
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