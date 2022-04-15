Александра Трусова показала яркое фото с Елизаветой Нугумановой
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова выложила новую фотографию в своём телеграм-канале. На ярком снимке Трусова изображена с другой российской фигуристкой Елизаветой Нугумановой.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Александры Трусовой.
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александра Трусова приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме двух выступлений в борьбе за золото проиграла соотечественнице Анне Щербаковой. 17-летняя спортсменка эмоционально восприняла поражение и вернулась на лёд только в апрельских шоу.
Посмотрите видео с фигуристками-чемпионками, закончившими слишком рано:
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