Александр Энберт объяснил, в чём феноменальность Татьяны Тарасовой

Российский фигурист Александр Энберт объяснил, в чём феноменальность заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, чей 75-летний юбилей отмечается сегодня, 15 апреля, ледовым шоу в Лужниках.

«Татьяна Анатольевна, мне кажется, не перестаёт давать советы. И я сколько помню себя в спорте, столько и советов помню от Татьяны Анатольевны. Сложно сказать, какой из них был важный, а какой неважный, потому что в спорте твой результат формируется из таких вот кирпичиков, которые выкладываются как раз из того, что дают тебе тренеры, из того, что ты слышишь на контрольных прокатах, на каких-то ещё мероприятиях. Естественно, от таких специалистов, как Татьяна Анатольевна, это особенно ценно. Думаю, все спортсмены сборной России слышали от неё замечания, похвалы и какие-то рекомендации. Это всё очень важно.



Я вспоминаю Новогорск, закрытый каток (раньше прокаты были закрытые) и Татьяну Анатольевну, которая была главным зрителем, смотрела, оценивала, рассказывала. Это важный этап для каждого спортсмена.



В чем феноменальность Татьяны Анатольевны? В её видении фигурного катания. Точно увидеть искусство в спорте, в каждой программе, особенно когда программа должна быть спортивной. Её очень частые комментарии были связаны с элементами. У каждого специалиста своё видение исполнения технического элемента, и Татьяна Анатольевна как раз немножко больше углублялась в искусство. И эти рекомендации по музыке, по движениям. Наверное, её феноменальность — в видении целостного образа спорта и искусства в спорте: всё это обращать она умела», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.