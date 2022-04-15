«Мы ищем уже другое наслаждение». Алексей Ягудин — о продолжении выступлений

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о том, как изменилось фигурное катание за 20 лет – с тех пор как под руководством Татьяны Тарасовой он выиграл Игры-2002 в Солт-Лейк-Сити.
«Недавно выступали в ледовом шоу я, Тотьмянина/Маринин — и мы были в шоке от того, что происходит вокруг нас. Молодое поколение, мама Валиевой рядом стоит, которая, по-моему, на год даже младше меня. И мы смотрим друг на друга, и я говорю: «Тань, Макс, а что мы здесь делаем?» Ответ Тани я не буду говорить, он нестандартненький. Мы отпустили, и мы ищем уже другое наслаждение. Не в том, как было 20 лет назад: прыгнуть, удивить прыжками. Смысл уже немножко в других вещах. Хочется, чтобы было хорошо, но так хочется каждому спортсмену», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
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