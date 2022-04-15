Алексей Ягудин рассказал историю одной из знаменитых фраз Татьяны Тарасовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, как появилась одна из знаменитых фраз его тренера Татьяны Тарасовой, чей 75-летний юбилей отмечается сегодня, 15 апреля, ледовым шоу в Лужниках.
«Было пять соревнований на пяти неделях в разных странах. И после третьего, когда мы выиграли ЧМ среди профессионалов, позволили буквально два сезона любителям выступать. Мы выиграли, третий турнир закончился, я как-то помрачнел, взгрустнул. Татьяна Анатольевна спросила: «А что?» Я говорю: «Ну так-то я устал». «Иди ко мне на ручки, я тебя покачаю». Эту фразу она произносила всегда. Но в этот момент я подумал: а почему бы и нет? Прыгнул ей на ручки, Татьяна Анатольевна через некоторое время отправилась в больницу лечить спинку», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
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