Щербакова рассказала, с какой программой выступит на шоу в честь Татьяны Тарасовой
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Олимпийская чемпионка российская фигуристка Анна Щербакова высказалась об участии в шоу в честь заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, чей 75-летний юбилей отмечается сегодня, 15 апреля, ледовым шоу в Лужниках.
«Сегодня буду показывать «Мастера и Маргариту» — немного сокращённую версию моей олимпийской программы. Не устала ли катать столько шоу? Нет, это приятная часть.
Волнительно ли будет выступать на таком мероприятии? У меня всегда присутствует волнение перед выходом на лёд, на шоу тоже, но мне кажется, с каждым выступлением ты привыкаешь всё больше, тем более когда они так часто идут. Надеюсь, спокойнее будет сегодня», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
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