Анна Щербакова вспомнила первое знакомство с Татьяной Тарасовой

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Анна Щербакова вспомнила первую встречу с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, чей 75-летний юбилей отмечается сегодня, 15 апреля.

«Татьяна Анатольевна была у нас на шоу 13-го числа, сидела как раз ровно по центру, поэтому я в течение проката на неё смотрела, так что, думаю, какой-то личный опыт уже у нас есть.

Удалось ли лично с ней пообщаться? В этот раз нет, но, когда я чуть помладше была, были моменты, когда могли лично пообщаться. Она давала советы, напутствия. Какие советы? Я не буду рассказывать.

Мне кажется, когда я самый первый раз её (Тарасову) увидела, это было первенство России среди юниоров, один из самых неудачных моих стартов. Тогда я её просто увидела, но она, думаю, меня вообще не знала ещё. А на следующий год, когда я вышла в юниоры, тогда мы первый раз встретились и поговорили. Это было после шоу у Ильи Авербуха как раз. Я думаю, что там мы лично познакомились», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.