Анна Щербакова вспомнила первое знакомство с Татьяной Тарасовой

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Анна Щербакова вспомнила первую встречу с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, чей 75-летний юбилей отмечается сегодня, 15 апреля.
«Татьяна Анатольевна была у нас на шоу 13-го числа, сидела как раз ровно по центру, поэтому я в течение проката на неё смотрела, так что, думаю, какой-то личный опыт уже у нас есть.
Удалось ли лично с ней пообщаться? В этот раз нет, но, когда я чуть помладше была, были моменты, когда могли лично пообщаться. Она давала советы, напутствия. Какие советы? Я не буду рассказывать.
Мне кажется, когда я самый первый раз её (Тарасову) увидела, это было первенство России среди юниоров, один из самых неудачных моих стартов. Тогда я её просто увидела, но она, думаю, меня вообще не знала ещё. А на следующий год, когда я вышла в юниоры, тогда мы первый раз встретились и поговорили. Это было после шоу у Ильи Авербуха как раз. Я думаю, что там мы лично познакомились», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
- 15 апреля 2022
-
19:41
-
19:35
-
19:23
-
19:15
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:46
-
18:38
-
18:35
-
18:33
-
18:28
-
18:23
-
18:15
-
18:01
-
17:52
-
17:51
-
15:00
-
14:52
-
13:56
-
13:01
-
12:45
-
11:25
-
11:04
-
10:23
-
07:44
-
00:52
-
00:20
- 14 апреля 2022
-
23:09
-
22:52
-
21:20
-
18:58