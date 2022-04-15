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Алексей Ягудин рассказал о своих пожеланиях на юбилей Татьяны Тарасовой

Алексей Ягудин рассказал о своих пожеланиях на юбилей Татьяны Тарасовой
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что пожелал на день рождения своему легендарному наставнику Татьяне Тарасовой. Ледовое шоу в честь 75-летия тренера проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках.

В сезоне-2021/2022 Тарасова из-за болезни не комментировала фигурное катание.

«Мы созваниваемся, приезжаем к Татьяне Анатольевне домой, на дачу. Жалко, конечно, что её не было на Олимпиаде пекинской, потому что она гуру не только фигурного катания, но и комментирования. Её действительно не хватает. Но будем откровенны — тяжело. Но мы созваниваемся, пересекаемся.

Всегда на день рождения Татьяны Анатольевны я ей что-то желал. В этом году я, откровенно говоря, ничего не пожелал. Не хочу желать этого банального счастья, здоровья. Мы достаточно взрослые люди. Я пожелал всем остальным, кто знаком и не знаком с ней, впитать хотя бы часть того, чем она владеет, будь то эмоции, знания. Наверное, здесь на первое место с возрастом выходит просто человеческое общение. И, конечно, приятно, что она не бросает, гуляет, встречает нас», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

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