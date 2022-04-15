Анна Щербакова оценила возможность своего участия в «Ледниковом периоде»
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Олимпийская чемпионка российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос, хотела бы она в будущем поучаствовать в шоу «Ледниковый период».
«Насчёт участия не думала, а так отдельные номера мне попадались, было интересно посмотреть, но целиком не смотрела. Очень много времени, мне кажется, это занимает, а у меня пока нет такой возможности. Раньше следила за детским «Ледниковым периодом». Там выступали и из нашей младшей группы, поэтому очень интересно было смотреть», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
Напомним, сегодня, 15 апреля, Щербакова выступит в шоу в честь 75-летнего юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Мероприятие пройдёт в Лужниках.
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