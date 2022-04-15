«Завершать не планируем». Тарасова и Морозов — о продолжении карьеры

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, сообщил, что их дуэт продолжит выступления.
«Я думаю, что вы в любом случае нас увидите. Конечно, мы завершать не планируем сейчас, готовимся. Сейчас конец сезона, катаем в различных шоу, потом будет отпуск, а потом заново к работе», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призёры Олимпийских игр в парном катании (2022) и командных соревнованиях (2018), двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призёры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финала Гран-при, трёхкратные серебряные (2019, 2020, 2022) и двукратные бронзовые (2015, 2016) призёры чемпионата Европы, трёхкратные чемпионы России (2018, 2019, 2021).
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