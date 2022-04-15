Загитова — о новом номере: будет файер-шоу. Сегодня пробовала, себя чуть-чуть подпалила

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос о своём новом выступлении, которое она представит на шоу в честь 75-летнего юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Это совершенно новая постановка, мне её ставил Илья Авербух. Очень интересно, что-то новенькое, там будет файер-шоу. Сегодня я пробовала, себя чуть-чуть подпалила. Ничего страшного, надеюсь, на шоу такого не будет.

У меня будет живая музыка, я буду кататься под Диану Анкудинову. Она прекрасная девочка, у неё великолепный голос», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.