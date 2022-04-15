Загитова: после неудачного проката Медведевой и Милохина желание кататься в паре отпало

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что скучает по шоу «Ледниковый период», и ответила на вопрос о парном катании.

«Скучаю ли по «Ледниковому периоду»? Да, очень скучаю. Надеюсь, он будет всё-таки продолжаться, потому что это толчок для дальнейшего развития фигурного катания. Многие полюбили фигурное катание из-за этого шоу.

Хотела бы покататься в паре в «Ледниковом периоде»? Знаете, я ещё не решилась на этот эксперимент. Когда Даня с Женей катались, первое шоу у них было не очень удачное. Если до этого я ещё думала, чтобы покататься в паре с каким-нибудь артистом, то после этого у меня желание вообще отпало», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.