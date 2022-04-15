Тарасова и Морозов рассказали, почему решили сделать номер под «Сансару» Басты

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в Пекине в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, почему для юбилейного шоу легендарного тренера Татьяны Тарасовой, которое проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках, выбрали показательный номер под песню «Сансара» Басты.



«Почему решили сделать номер под «Сансару» Басты? Эту музыку ещё никто не брал. Идея была Дани Глейхенгауза и Этери Георгиевны совместная», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.



«Что бы хотели выразить этим номером? То, что фигурное катание в России будет всегда», — добавил Морозов.

Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призёры Олимпийских игр в парном катании (2022) и командных соревнованиях (2018), двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призёры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финала Гран-при, трёхкратные серебряные (2019, 2020, 2022) и двукратные бронзовые (2015, 2016) призёры чемпионата Европы, трёхкратные чемпионы России (2018, 2019, 2021).