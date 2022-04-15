Загитова — о Тарасовой: Татьяна Анатольевна — глыба фигурного катания

Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила вклад заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в мировое фигурное катание и в свою карьеру, в частности.
«Татьяна Анатольевна— глыба фигурного катания, которая ведёт фигурное катание, можно сказать, с самого начала. У неё множество олимпийских чемпионов. Безусловно, она сделала большой вклад в фигурное катание.
Но были моменты, когда она говорила о моих ошибках. Но это, естественно, подталкивало меня стремиться к высотам и развиваться.
В чем феноменальность Татьяны Анатольевны? Я думаю, с самого начала её папа, тренер по хоккею, дал ей такой мощный толчок, а потом она уже сама начала развиваться. Естественно, это большая глыба фигурного катания», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
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