Загитова — о роли ведущей: на Играх в Пекине у меня были флешбэки со своей Олимпиады

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сравнила свои эмоции в роли телеведущей и в амплуа профессиональной фигуристки.

«На Олимпиаде я была в роли режиссёра, в роли ведущей. Это что-то новенькое для меня. Безусловно, я очень прониклась этой Олимпиадой. У меня были флешбэки со своих Олимпийских игр. Могу сказать, что это очень интересный опыт и я очень рада, что меня позвал Первый канал.

Что волнительнее: наблюдать или выступать самой? Я думаю, что выступать самой, наверное, не так волнительно, потому что сама ты контролируешь себя, а за девочек ты не ручаешься, и поэтому каждый прыжок очень волнительный», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.