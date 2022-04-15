Кондратюк и Алиев рассказали, какие номера покажут на юбилейном шоу Татьяны Тарасовой

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России российский фигурист Марк Кондратюк и чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев рассказали о номерах, которые будут исполнять на ледовом шоу, посвящённом 75-летнему юбилею легендарного тренера Татьяны Тарасовой. Мероприятие проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках.

«Лично я подготовил новый показательный, он будет под живое исполнение Налича. Успел ли заранее прорепетировать с артистами? Сегодня репетировали. Чем отличаются выступления под живую музыку? Я первый раз сегодня буду катать под живое исполнение, поэтому мне пока сложно ответить», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.



«Сегодня на самом деле такое событие, номера, конечно, многие уже видели. Вот у Марка новый, у меня будет давно забытый старый номер, такой душевный — «Помолимся за родителей». Мне кажется, он реально вписывается в программу сегодня. И это событие, ради которого сегодня вообще все собрались: и спортсмены, и фигуристы, все-все-все — это событие, которое даёт понять, что Татьяна Анатольевна Тарасова давным-давно уже сделала большой вклад в развитие нашего спорта, поэтому огромная честь — здесь присутствовать», — сказал Алиев.



«И продолжает вклад в развитие до сих пор. И мы надеемся, что ещё очень долго так и будет», — добавил Кондратюк.