Кондратюк и Алиев рассказали, какие номера покажут на юбилейном шоу Татьяны Тарасовой

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России российский фигурист Марк Кондратюк и чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев рассказали о номерах, которые будут исполнять на ледовом шоу, посвящённом 75-летнему юбилею легендарного тренера Татьяны Тарасовой. Мероприятие проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках.
«Лично я подготовил новый показательный, он будет под живое исполнение Налича. Успел ли заранее прорепетировать с артистами? Сегодня репетировали. Чем отличаются выступления под живую музыку? Я первый раз сегодня буду катать под живое исполнение, поэтому мне пока сложно ответить», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
«Сегодня на самом деле такое событие, номера, конечно, многие уже видели. Вот у Марка новый, у меня будет давно забытый старый номер, такой душевный — «Помолимся за родителей». Мне кажется, он реально вписывается в программу сегодня. И это событие, ради которого сегодня вообще все собрались: и спортсмены, и фигуристы, все-все-все — это событие, которое даёт понять, что Татьяна Анатольевна Тарасова давным-давно уже сделала большой вклад в развитие нашего спорта, поэтому огромная честь — здесь присутствовать», — сказал Алиев.
«И продолжает вклад в развитие до сих пор. И мы надеемся, что ещё очень долго так и будет», — добавил Кондратюк.
- 15 апреля 2022
-
19:41
-
19:35
-
19:23
-
19:15
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:46
-
18:38
-
18:35
-
18:33
-
18:28
-
18:23
-
18:15
-
18:01
-
17:52
-
17:51
-
15:00
-
14:52
-
13:56
-
13:01
-
12:45
-
11:25
-
11:04
-
10:23
-
07:44
-
00:52
-
00:20
- 14 апреля 2022
-
23:09
-
22:52
-
21:20
-
18:58