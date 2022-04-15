Дмитрий Алиев рассказал, планирует ли прыгать каскад четверной лутц — тройной риттбергер

Чемпион Европы – 2020 в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев рассказал, планирует ли включать в соревновательную программу каскад четверной лутц – тройной риттбергер, который успешно исполняет на тренировках.
«Просто так, наверное, ничего не тренируется. Конечно, если что-то довести до идеала, то почему нет? Можно пробовать. Вот Марк Кондратюк прыгал четверной сальхов – четверной сальхов. Но мне кажется, это немножко невыгодно прыгать. Круто, но невыгодно. А лутц-риттбергер и выгодно, и круто»,- передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), чемпион России (2020) и бронзовый призёр чемпионата России (2018). В сезоне-2021/2022 Алиев выступал неудачно и занял только девятое место на чемпионате России.
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