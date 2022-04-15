Авербух — о Тарасовой: на таких людях, легендах, можно и нужно воспитывать наше поколение

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух рассказал о постановке юбилейного ледового шоу к 75-летию легендарного тренера Татьяны Тарасовой. Мероприятие проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках.

«Для меня это очень ответственное событие в жизни, конечно. Мы с Татьяной Анатольевной уже третий юбилей празднуем. Первый — 60, второй, в этом дворце, — 70, и вот 75. Конечно, каждый раз хочется говорить не о чём-то новом, повторять то, что было уже не раз сказано. Мне кажется, и я в этом уверен, на таких людях, легендах, можно воспитывать наше поколение и нужно воспитывать наше поколение. И такие гала-вечера, где сегодня будет очень много юных фигуристов, в том числе и тех, кто сегодня представляет нашу команду, для них Татьяна Анатольевна уже тренер через поколения. Это всё очень важно, поэтому главный сюрприз — конечно, огромное количество эксклюзивных номеров, которые я сделал для участников. Не для всех, времени не хватило, но практически каждый катает новый номер. Это наши артисты, которые нас поддержали, живой звук и, конечно, то, что Татьяна Анатольевна и Алексей Ягудин — наши два ведущих, они сделают стержень всего нашего представления», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.