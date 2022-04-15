Илья Авербух назвал Татьяну Тарасову своей творческой мамой

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух рассказал, кем в его жизни является легендарный тренер Татьяна Тарасова, чей 75-летний юбилей отмечается сегодня, 15 апреля, ледовым шоу в Лужниках.
«Для меня Татьяна Анатольевна — это человек, который вошёл в мою жизнь, после того как я завершил спортивную карьеру, но который стал фундаментом уже всей моей последующей жизни. Это человек, чьими глазами и я очень часто смотрю на то, что делаю на льду. Это человек, чьим характером и силой воли не могу не восхищаться. Татьяна Анатольевна — моя по-настоящему творческая мама, я это всё время подчёркиваю, и я продолжаю её дело театра на льду, и для меня большая честь, что уже третий раз она доверяет мне проводить такой знаковый вечер. И, конечно, очень рад, что сегодня огромное количество разных поколений фигуристов: и воспитанник 2002 года Алексей Ягудин, и наши герои пекинской команды в полном составе, и выступают все «ледниковцы». Конечно, это шоу эксклюзивное и именно в этом поколенческом проявлении ему нет равных», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
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