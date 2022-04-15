Илья Авербух объяснил смысл необычных декораций юбилейного шоу Татьяны Тарасовой

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух рассказал о необычных декорациях к юбилейному шоу в честь 75-летия легендарного тренера Татьяны Тарасовой. Ледовое представление проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках.
«Мне захотелось создать такую космическую атмосферу, поэтому это очень современная декорация, она очень пограничная. Татьяна Анатольевна сидит за столом, и судейский стол — из «Ледникового периода». Мы верим, что станем давать силу Татьяне Анатольевне, потому что ей будет нелегко вести вот так, — думаю, больше трёх часов будет идти шоу. Будем все поддерживать и вдохновлять. Но я хотел, чтобы мы все в этот раз отправились на планету ТАТ, это созвездие ТАТ, планета ТАТ. Мне захотелось, чтобы все почувствовали себя звёздочками этой огромной планеты», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
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