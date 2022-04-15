Марк Кондратюк пошутил, что через четыре года перейдёт в парное катание или танцы

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России российский фигурист Марк Кондратюк и чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев прокомментировали свои шуточные эксперименты с парным катанием.

Подписчики телеграм-каналов этих фигуристов, а также канала команды Светланы Соколовской в последние дни могли видеть немало смешных видео, где Кондратюк, Алиев, Александр Самарин и Николай Колесников пробуют себя в парном катании друг с другом – исполняют поддержки и выбросы.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале команды Светланы Соколовской.

«Планируем ли перейти в парное катание? Нет, в ближайшем будущем. Ещё четыре года сольно, а дальше мы решаем: либо пары, либо танцы», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.



«Мы пробуем различные поддержки, может быть, удастся показать что-то необычное», — добавил Алиев.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Марка Кондратюка