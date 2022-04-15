Фигуристы из США Уна и Гейдж Браун выиграли ритм-танец на ЧМ среди юниоров

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине завершилось выступление танцевальных дуэтов в ритм-танце. Лучший результат показали американцы Уна и Гейдж Браун. Почти три балла уступили им канадские танцоры Натали Д’Алессандро и Брюс Уодделл. Третье место занял ещё один дуэт из Канады — Надя Башинска/Питер Бимон.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Уна Браун/Гейдж Браун (США) – 66,98.

2. Натали Д’Алессандро/Брюс Уодделл (Канада) – 64,00.

3. Надя Башинска/Питер Бимон (Канада) – 63,45.

4. Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия) – 62,47.

5. Ангелина Кудрявцева/Илья Каранкевич (Кипр) – 62,15.

6. Анжела Линг/Калеб Уэйн (США) – 61,43.