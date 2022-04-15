На юбилее Тарасовой в Лужниках Кондратюк выступил под песню Налича «Бури». Фото

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года в мужском одиночном катании российский фигурист Марк Кондратюк на юбилейном ледовом шоу в честь 75-летия Татьяны Тарасовой представил новый показательный номер. Гала-представление проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках.

Кондратюк выступил под живой вокал Петра Налича, исполнившего песню «Бури». Новый номер поставил для Кондратюка хореограф Илья Авербух.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

18-летний Кондратюк впервые заявил о себе в сезоне-2020/2021. Марк стал бронзовым призёром чемпионата России, а затем блестяще выступил на Кубке Первого канала. В олимпийском сезоне он сначала подтвердил право России на третью путёвку на Игры в Пекине, а затем последовательно выиграл чемпионаты страны и Европы. На Олимпиаде Марк помог России завоевать командное золото.