На юбилее Тарасовой в Лужниках Кондратюк выступил под песню Налича «Бури». Фото

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года в мужском одиночном катании российский фигурист Марк Кондратюк на юбилейном ледовом шоу в честь 75-летия Татьяны Тарасовой представил новый показательный номер. Гала-представление проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках.
Кондратюк выступил под живой вокал Петра Налича, исполнившего песню «Бури». Новый номер поставил для Кондратюка хореограф Илья Авербух.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
18-летний Кондратюк впервые заявил о себе в сезоне-2020/2021. Марк стал бронзовым призёром чемпионата России, а затем блестяще выступил на Кубке Первого канала. В олимпийском сезоне он сначала подтвердил право России на третью путёвку на Игры в Пекине, а затем последовательно выиграл чемпионаты страны и Европы. На Олимпиаде Марк помог России завоевать командное золото.
- 15 апреля 2022
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