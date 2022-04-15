Алина Загитова танцевала с огнём на юбилейном шоу Татьяны Тарасовой. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова на юбилейном ледовом шоу в честь 75-летия Татьяны Тарасовой представила новый показательный номер. Гала-представление проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках.
Загитова выступила под живой вокал Дианы Анкудиновой, исполнившей песню Can’t Help Fallin in Love. Новый номер поставил для Загитовой хореограф Илья Авербух. Всё выступление построено на хореографии и владении коньком, в нём нет прыжков, зато присутствуют элементы огненного шоу. Алина катается, извлекая огонь из своей руки.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. С тех пор её выступления можно увидеть только в ледовых шоу, в которых она также нередко выступает в качестве ведущей.
- 15 апреля 2022
-
22:09
-
21:46
-
21:40
-
20:43
-
20:13
-
19:41
-
19:35
-
19:23
-
19:15
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:46
-
18:38
-
18:35
-
18:33
-
18:28
-
18:23
-
18:15
-
18:01
-
17:52
-
17:51
-
15:00
-
14:52
-
13:56
-
13:01
-
12:45
-
11:25
-
11:04
-
10:23
-
07:44
-
00:52