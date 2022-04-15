Алина Загитова танцевала с огнём на юбилейном шоу Татьяны Тарасовой. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова на юбилейном ледовом шоу в честь 75-летия Татьяны Тарасовой представила новый показательный номер. Гала-представление проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках.

Загитова выступила под живой вокал Дианы Анкудиновой, исполнившей песню Can’t Help Fallin in Love. Новый номер поставил для Загитовой хореограф Илья Авербух. Всё выступление построено на хореографии и владении коньком, в нём нет прыжков, зато присутствуют элементы огненного шоу. Алина катается, извлекая огонь из своей руки.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. С тех пор её выступления можно увидеть только в ледовых шоу, в которых она также нередко выступает в качестве ведущей.