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Карина Сафина и Лука Берулава завоевали золото ЧМ среди юниоров в парном катании

Карина Сафина и Лука Берулава завоевали золото ЧМ среди юниоров в парном катании
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На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине (Эстония) разыгран первый комплект медалей. Определился победитель в соревнованиях спортивных пар.

На высшую ступень пьедестала почёта поднялись представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава, на 18 баллов опередившие ставшую второй австралийскую пару Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур. Занявшие третье место канадцы Брук Макинтош и Беньямин Мимар уступили чемпионам более 30 баллов.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония
Спортивные пары

1. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 188,12.
2. Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия) – 169,91.
3. Брук Макинтош/Беньямин Мимар (Канада) – 156,80.
4. Анастасия Смирнова/Данил Сияница (США) – 148,53.
5. Летиция Рошер/Луис Шустер (Германия) – 146,43.
6. Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) – 134,46.

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