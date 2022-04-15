Загитова — Авербуху: благодарю за чудесную программу. Рада, что именно вы придумали её

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ещё раз поздравила с 75-летним юбилеем легендарного тренера Татьяну Тарасову и поблагодарила хореографа Илью Авербуха за программу под живой вокал Дианы Анкудиновой, исполнившей песню Can’t Help Fallin in Love. В ходе номера Алина извлекает огонь, который загорается в её руке.
«Сегодня все самые тёплые поздравления я адресую Татьяне Анатольевне Тарасовой! Татьяна Анатольевна, спасибо за ваш огромный вклад в развитие фигурного катания в нашей стране.
Также благодарю Илью Изяславича Авербуха за такую чудесную программу, которую мы подготовили специально для дня рождения Татьяны Анатольевны! Я очень рада, что именно вы придумали её для меня», — написала Загитова в своём телеграм-канале.
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