Доход Татьяны Навки за 2021 год превысил 218 млн рублей

Доход олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки за 2021 год составил 218,513 млн рублей. Об этом сообщается в сведениях о доходах и имуществе сотрудников администрации президента России и членов их семей, опубликованных на сайте Кремля.

Навка – супруга Дмитрия Пескова, который является пресс-секретарём президента России Владимира Путина. Для сравнения: задекларированный доход самого Пескова за 2021 год значительно меньше, чем у его жены, — 14,532 млн рублей.



В собственности у экс-фигуристки – два автомобиля «Мерседес», мотовездеход, два земельных участка общей площадью свыше 9 тыс. кв. м, два жилых дома (779 и 353 кв.м), три квартиры (180,4, 108,4 и 78,8 кв.м).

Навка организует ледовые шоу, в которых исполняет главные роли. Также у неё есть академия фигурного катания.