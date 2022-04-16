Татьяна Тарасова рассказала, что ей больше всего понравилось на шоу в свою честь

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос, что ей больше всего запомнилось на ледовом шоу в честь своего 75-летнего юбилея.

«Это было шоу! Всё понравилось! А больше всего — люди, которые встали в конце, но не разошлись. Ни один человек не вышел из зала! 20 минут они стоя благодарили артистов за такие прекрасные выступления. Мне всегда нравятся люди!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, сегодня, 16 апреля, в Москве пройдёт второй день ледового шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. Выступления покажут Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие известные фигуристы. Начало первой части шоу — в 13:30 мск.