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Марк Кондратюк не исключил, что сезон для него завершён

Марк Кондратюк не исключил, что сезон для него завершён
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Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк сообщил, что не выступит сегодня, 16 апреля, в юбилейном шоу Татьяны Тарасовой в Лужниках.

Накануне Кондратюк показал новый номер под живой вокал Петра Налича, исполнившего песню «Бури». Новую программу поставил для Марка хореограф Илья Авербух.

«Выступать в шоу Ильи Изяславича — это всегда большая радость для меня, а выступать в честь юбилея Татьяны Анатольевны — это радость вдвойне! Спасибо огромное за приглашение!!!

Возможно, это было последнее выступление в этом сезоне. К сожалению, сегодня на шоу меня не будет. Желаю зрителям насладиться прекрасным катанием остальных ребят!» — написал Кондратюк в своём телеграм-канале.

В сезоне-2021/2022 Кондратюк отстоял третью путёвку России на Олимпиаду, стал чемпионом России и Европы и помог национальной команде выиграть олимпийский командный турнир.

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