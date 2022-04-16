Камила Валиева обратилась к участникам молодёжного форума «Мост Москва — Татарстан»

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева выступила перед участниками молодёжного форума «Мост Москва — Татарстан» по видеосвязи. Мероприятие проходит сегодня, 16 апреля, в российской столице.
«К сожалению, я не смогла сегодня быть с вами, но очень хотела. Надеюсь, мы ещё встретимся с вами на этом прекрасном форуме «Мост Москва – Татарстан», ведь я родилась в Казани и горжусь тем, что я татарка. Друзья, хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку, за тёплое отношение, я это чувствую и очень ценю. Также хочу пожелать вам успешной работы и каждому из вас — счастья и исполнения ваших желаний. Удачи вам!» — сказала Вадиева в видеообращении.
В марте президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Камилу Валиеву орденом «Дуслык».
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