Камила Валиева обратилась к участникам молодёжного форума «Мост Москва — Татарстан»

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева выступила перед участниками молодёжного форума «Мост Москва — Татарстан» по видеосвязи. Мероприятие проходит сегодня, 16 апреля, в российской столице.

«К сожалению, я не смогла сегодня быть с вами, но очень хотела. Надеюсь, мы ещё встретимся с вами на этом прекрасном форуме «Мост Москва – Татарстан», ведь я родилась в Казани и горжусь тем, что я татарка. Друзья, хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку, за тёплое отношение, я это чувствую и очень ценю. Также хочу пожелать вам успешной работы и каждому из вас — счастья и исполнения ваших желаний. Удачи вам!» — сказала Вадиева в видеообращении.

В марте президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Камилу Валиеву орденом «Дуслык».