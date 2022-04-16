Фигуристка из США Изабо Левито выиграла короткую программу на ЧМ среди юниоров
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Американская фигуристка Изабо Левито выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров в Таллине. За свой прокат она получила от судей 72,50 балла. Второе и третье места заняли представительницы Южной Кореи Джиа Шин и А Сун Юн.
Фигуристок, занявших третье-пятое места, разделили сотые балла. Никто из 43 участниц не пытался исполнить тройной аксель.
Сборная России отстранена от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония
Девушки. Короткая программа
1. Изабо Левито (США) – 72,50
2. Джиа Шин (Южная Корея) – 69,38
3. А Сун Юн (Южная Корея) – 66,28
4. Линдси Торнгрен (США) – 66,14
5. Со Ен И (Южная Корея) – 66,09
6. Нина Петрыкина (Эстония) – 65,90
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