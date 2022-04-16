Рудковская рассказала о состоянии Семененко. Фигуриста на носилках увезли с шоу Плющенко

Продюсер Яна Рудковская, которая является одним из организаторов шоу своего супруга Евгения Плющенко «Союз чемпионов», рассказала о состоянии фигуриста Евгения Семененко, который ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка на гала-представлении в Санкт-Петербурге. Спортсмена увезли со льда на носилках.

«Евгений в сознании. Думаю, что всё будет нормально. Но его необходимо эвакуировать и оказать грамотную помощь. Его везут в 17-ю больницу», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

Через некоторое время шоу возобновилось.



Семененко заявил о себе в сезоне-2020/2021, победив в финале Кубка России и отобравшись на чемпионат мира. Там вместе с Михаилом Колядой он добыл для России право на три путёвки на Олимпиаду в Пекин. На Играх-2022 Евгений стал лучшим из россиян, заняв восьмое место.