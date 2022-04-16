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Рудковская сообщила, когда станет известен диагноз Семененко, упавшего на шоу Плющенко

Рудковская сообщила, когда станет известен диагноз Семененко, упавшего на шоу Плющенко
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Продюсер Яна Рудковская, которая является одним из организаторов и ведущей шоу своего супруга Евгения Плющенко «Союз чемпионов», рассказала о состоянии фигуриста Евгения Семененко, который во время выступления ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка на гала-представлении в Санкт-Петербурге.

Спортсмена увезли со льда на носилках и на скорой доставили в 17-ю больницу.

«Состояние нормальное, руки-ноги целы, врачи передают, что он в сознании, уже общается, родители едут в больницу. Врачи пока не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но это будет понятно к концу шоу.

Мы уговариваем фигуристов не делать четверные, но они настаивают всё равно», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

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