Трусова встала в пару с Михайловым на шоу Плющенко «Союз чемпионов»
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое проходит сегодня, 16 апреля, в Санкт-Петербурге, представила совместный номер с тренером академии «Ангелы Плющенко» Дмитрием Михайловым.
Фигуристы катались в паре под песню Can't Help Falling In Love исполнителя Tommee Profitt. Из парных элементов Трусова и Михайлов исполнили несложную поддержку и параллельный прыжок. Александра и Дмитрий катались широко и показали своё мастерство катания на всём пространстве льда.
Фото: Валерия Кукалева, «Чемпионат»
В сезоне-2020/2021 Трусова занималась в академии «Ангелы Плющенко», где одним из её тренеров был Михайлов, который и поставил этот номер.
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