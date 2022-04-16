Илья Малинин завоевал золото ЧМ среди юниоров, выиграв у соперников более 40 баллов

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу на чемпионате мира среди юниоров в Таллине. В произвольной программе Малинин исполнил четыре четверных прыжка (лутц, сальхов и два тулупа – сольный и в каскаде). По сумме двух программ он опередил соперников на 40 с лишним баллов.

Второй результат в произвольной программе показал Михаил Шайдоров из Казахстана, исполнивший три четверных прыжка (лутц и два тулупа – сольный и в каскаде). В итоге Шайдоров, занимавший восьмое место после короткой программы, стал серебряным призёром соревнований.

На третье место с пятого поднялся японец Тацуя Цубои, исполнивший четверной сальхов и два тройных акселя – сольный и в каскаде.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония

Юноши

1. Илья Малинин (США) – 276,11

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 234,31

3. Тацуя Цубои (Япония) – 233,82

4. Уэсли Чу (Канада) – 228,29

5. Стивен Гоголев (Канада) – 224,49

6. Михаил Селевко (Эстония) – 218,68