Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гроссмейстер Карякин высказался о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде-2022

Гроссмейстер Карякин высказался о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде-2022
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, на полгода отстранённый от участия в соревнованиях за поддержку позиции России в ситуации с Украиной, заявил, что восхищается фигуристкой Камилой Валиевой.

После победы сборной России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине стало известно, что допинг-тест Валиевой, сданный полтора месяца назад, оказался положительным. Главной фаворитке Игр удалось выступить в личном турнире только после заседания выездной панели CAS, но Камила не справилась с давлением и стала лишь четвёртой.

«Я действительно восхищаюсь Камилой. Считаю её великолепной спортсменкой. Наверное, она не особо нуждается в моих словах поддержки. Но в целом, конечно же, я поддерживаю её. Как и поддержал бы любого российского спортсмена, который не побоялся высказать свою позицию. Жаль, что европейские и американские чиновники используют спорт как плацдарм для каких-то своих политических амбиций — вместо того чтобы спорт оставался таким местом, где всё решалось бы в честной конкуренции и под лозунгом «Быстрее, выше, сильнее», — приводит слова Карякина «РИА Новости».

«Она человек, у неё есть чувства». Как Медведева поддерживает Валиеву после кошмара на ОИ «Она человек, у неё есть чувства». Как Медведева поддерживает Валиеву после кошмара на ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022