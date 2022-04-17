Стал известен диагноз Евгения Семененко после жёсткого падения на шоу «Союз чемпионов»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина назвала диагноз Евгения Семененко после жёсткого падения на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Напомним, вчера, 16 апреля, Семененко во время выступления ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка. Спортсмена увезли со льда на носилках и на скорой доставили в больницу.

«Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьёзных внутренних повреждений нет», — приводит ТАСС слова Мишиной.

Семененко заявил о себе в сезоне-2020/2021, победив в финале Кубка России и отобравшись на чемпионат мира. Там вместе с Михаилом Колядой он добыл для России право на три путёвки на Олимпиаду в Пекин. На Играх-2022 Евгений стал лучшим из россиян, заняв восьмое место.

Как российские фигуристки выглядели в детстве