Бестемьянова — о жёстком падении Семененко: кто не рискует, тот не пьёт шампанского

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о жёстком падении Евгения Семененко на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге. У спортсмена диагностировали сотрясение мозга.
«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Нужно понимать, что фигуристы используют показательные выступления не только для того, чтобы порадовать зрителей, но и в качестве подготовки к следующему сезону. Спортсменам невозможно запретить что-либо делать во время шоу. Человек либо хочет выполнять четверные, либо нет. И если желание есть, он постарается пользоваться любой возможностью для практики. Одно дело — тренировки, другое — шоу.
Но то, что он пошёл на такой прыжок, характеризует его как настоящего спортсмена. Давайте пока просто пожелаем Семененко скорейшего выздоровления. Не думаю, что теперь у него появится страх перед четверными. Есть разные способы бороться с ним. Сейчас главное, чтобы он был здоров», — приводит слова Бестемьяновой RT.
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