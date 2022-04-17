Энберт назвал случайностью падение Семененко на ледовом шоу «Союз чемпионов»

Российский фигурист Александр Энберт высказался о жёстком падении Евгения Семененко на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Было страшно. Из-за удара головой произошла дезориентация. Тяжело, видимо, было в первые секунды скоординировать свои движения. Конечно, не хотелось бы в фигурном катании видеть таких падений. Так что приятного в этом мало.

Не понял, насколько там было темно. Выглядело как обычное ледовое шоу. Почему-то не обратил внимание на то, что там было темнее или светлее. Спортсмен всегда решает сам, какие элементы ему комфортнее выполнять в тех или иных условиях. Четверные прыжки у одиночников, пары решают по поводу подкруток. Я думаю, это случайность. Он же не первый раз в жизни прыгал в темноте. К сожалению, фигурное катание — травмоопасный вид спорта», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.