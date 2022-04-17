Энберт назвал случайностью падение Семененко на ледовом шоу «Союз чемпионов»

Российский фигурист Александр Энберт высказался о жёстком падении Евгения Семененко на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.
«Было страшно. Из-за удара головой произошла дезориентация. Тяжело, видимо, было в первые секунды скоординировать свои движения. Конечно, не хотелось бы в фигурном катании видеть таких падений. Так что приятного в этом мало.
Не понял, насколько там было темно. Выглядело как обычное ледовое шоу. Почему-то не обратил внимание на то, что там было темнее или светлее. Спортсмен всегда решает сам, какие элементы ему комфортнее выполнять в тех или иных условиях. Четверные прыжки у одиночников, пары решают по поводу подкруток. Я думаю, это случайность. Он же не первый раз в жизни прыгал в темноте. К сожалению, фигурное катание — травмоопасный вид спорта», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 17 апреля 2022
-
13:09
-
13:00
-
12:29
-
12:15
-
12:09
-
11:27
-
11:03
-
10:54
-
10:36
-
00:30
- 16 апреля 2022
-
23:42
-
23:24
-
22:36
-
22:23
-
22:04
-
21:11
-
20:46
-
20:27
-
20:02
-
18:31
-
17:41
-
17:22
-
13:01
-
10:00
-
00:16
- 15 апреля 2022
-
23:53
-
23:39
-
22:09
-
21:46
-
21:40
-
20:43
-
20:13
-
19:41
-
19:35
-
19:23