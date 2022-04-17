Плющенко прокомментировал падение Семененко на своём шоу в Санкт-Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о жёстком падении Евгения Семененко на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.
«Освещение, как и лёд, было великолепным! Падение — дело случая! Футболисты выходят на поле и подворачивают или ломают ноги. Или в хоккее такое бывает. Фигурное катание — это не просто балет. Хотя там тоже ломаются ноги, да и спортсмены травмируются», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, вчера, 16 апреля, Семененко во время выступления ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка. Спортсмена увезли со льда на носилках и на скорой доставили в больницу.
Семененко заявил о себе в сезоне-2020/2021, победив в финале Кубка России и отобравшись на чемпионат мира. Там вместе с Михаилом Колядой он добыл для России право на три путёвки на Олимпиаду в Пекин. На Играх-2022 Евгений стал лучшим из россиян, заняв восьмое место.
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