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Щербакова и Валиева могут пропустить шоу Тутберидзе в трёх городах России

Щербакова и Валиева могут пропустить шоу Тутберидзе в трёх городах России
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Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Камила Валиева могут не принять участия в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде.

«Окончательную информацию об участии Анны Щербаковой и Камилы Валиевой мы сообщим чуть позже», — говорится в группе команды Этери Тутберидзе в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что Щербакова и Валиева могут пропустить шоу в трёх российских городах из-за переноса даты официального награждения олимпийских чемпионов Игр в Пекине (Китай).

Шоу «Чемпионы на льду» пройдёт 20 апреля в Красноярске, 24 апреля — в Самаре и 26 апреля — в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований.

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