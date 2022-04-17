Американский танцевальный дуэт Уна и Гейдж Браун выиграли чемпионат мира среди юниоров

Американский дуэт Уна Браун и Гейдж Браун выиграли чемпионат мира – 2022 в соревнованиях танцевальных пар. Турнир проходит в Таллине (Эстония).
Серебро завоевали Натали Д’Алессандро и Брюс Уодделл из Канады. Тройку призёров замкнула ещё одна канадская пара Надя Башинска и Питер Бимон.
Американцы захватили лидерство по итогам ритм-танца (66,98 балла) и упрочили его в произвольном, набрав 103,27 балла.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин. Танцы на льду. Итоги.
1. Уна Браун/Гейдж Браун (США) – 170,25 балла.
2. Натали Д’Алессандро/Брюс Уодделл (Канада) – 162,56.
3. Надя Башинска/Питер Бимон (Канада) – 157,64.
4. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (США) – 157,27.
5. Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия) – 154,48.
6. Ханна Лим/Йе Куан (Южная Корея) – 154,55.
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