Алёна Косторная объяснила появление видео, на котором она нецензурно выражается

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная объяснила появление в Интернете видео, на котором она ярко, с использованием нецензурной лексики высказывается о жёстком падении Евгения Семененко на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге. Среди прочего Косторная нелестно отзывается об организации освещения во время шоу.
«Всем снова привет! Сегодня меня очень много в прессе, хочу немного прояснить ситуацию.
1. Видео было выложено для людей, с которыми я общаюсь, а все мы в привычной обстановке можем красочно выражать свои мысли. Сожалею, что оно попало на всеобщее обозрение, учитывая огромное количество там нецензурной лексики.
2. Очень жаль, что я поверила и доверилась людям, которые в итоге так поступают, из чего сам напрашивается ответ на вопрос, почему я очень мало и редко общаюсь с болельщиками.
3. С форматом и организацией шоу всё было хорошо, потому что кататься без света в целом НЕУДОБНО, нет разницы, сильно темно на арене или нет», — написала Косторная в своих социальных сетях.
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