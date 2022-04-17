Очевидец жёсткого падения Семененко рассказал о первых словах спортсмена после инцидента

Очевидец падения российского фигуриста Евгения Семененко на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге рассказал о первых словах спортсмена после инцидента.
«После падения было беспокойство, что что-то с позвоночником, но, к счастью, обошлось. Он, упав на первый ряд партера, периодически отключался, но, когда приходил в себя, говорил: «Не снимайте с меня коньки». Видимо, хотел продолжить номер. Евгений Плющенко мгновенно оказался рядом и организовал быструю помощь.
Со льдом всё было в порядке, по крайней мере, на лёд вообще никто не жаловался. Те фотографии с лужами на льду, которые были опубликованы в интернете, были сделаны сразу после заливки в антракте, а Женя выступал в первом отделении. Единственное, что вначале, как показалось, были слишком яркими боковые источники света. После того как это произошло, их приглушили, а основное освещение добавили», – приводят «РИА Новости Спорт» слова одного из очевидцев произошедшего.
Напомним, вчера, 16 апреля, Семененко во время выступления ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка. Спортсмена увезли со льда на носилках и на скорой доставили в больницу.
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